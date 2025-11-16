مباريات الأمس
8 صور لحضور شيكابالا عزاء الراحل محمد صبري لاعب الزمالك السابق

كتب - يوسف محمد:

09:21 م 16/11/2025
يقام اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري، عزاء الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في مسجد الحامدية الشاذلية وسط حضور عدد من نجوم الرياضة في مصر.


وحرص عدد من نجوم الكرة المصرية، على التواجد داخل مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء، ومن بينهم نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي ظهرت عليهم علامات الحزن خلال تواجده في العزاء.


وكان صبري رحل عن عالمنا، بعمر 51 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع يوم الجمعة الماضي 14 نوفمبر الجاري، في التجمع الخامس.


والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، كان قد أعلن في وقت سابق عقب وفاة محمد صبري، حالة الحداد داخل النادي، تكريما لمسيرة الراحل ومشواره مع الفارس الأبيض.

