"بقيادة توروب ووليد صلاح".. 10 صور لحضور الجهاز الفني للأهلي عزاء محمد صبري

كتب - يوسف محمد:

08:03 م 16/11/2025
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (9)
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (7)
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (5)
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (3)
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (2)
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (10)
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (1)
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (8)
    حضور جهاز الأهلي عزاء محمد صبري (4)

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في نجم نادي الزمالك الراحل محمد صبري، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

وتواجد الجهاز الفني للنادي الأهلي بالكامل، داخل مسجد الحامدية الشاذلية، لتقديم واجب العزاء في محمد صبري وعلى رأسهم ياس توروب المدير الفني ووليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق، بالإضافة لباقي أعضاء الجهاز.

وكان صبري رحل عن عالمنا، بعمر 51 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع يوم الجمعة الماضي 14 نوفمبر الجاري، في التجمع الخامس.

وشهد عزاء محمد صبري تواجد عدد كبير من نجوم الكرة المصرية وبالأخص نادي الزمالك، ومن بينهم أسامة نبيه، معتمد جمال، أحمد سليمان، بالإضافة إلى حسين لبيب رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، كان قد أعلن في وقت سابق عقب وفاة محمد صبري، حالة الحداد داخل النادي، تكريما لمسيرة الراحل ومشواره مع الفارس الأبيض.

