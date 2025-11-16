5 صور لحضور حسين لبيب عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق

حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على الحضور إلى مسجد الحامدية الشاذلية، لتقديم واجب العزاء في نجم الفريق السابق محمد صبري، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

ورحل صبري عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 51 عاما، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وبخلاف حسين لبيب ظهر عدد من نجوم الكرة المصرية، على التواجد لتقديم واجب العزاء في نجم الزمالك السابق، من بينهم طارق السيد، عبد الحليم علي، أسامة نبيه ومدحت عبد الهادي وغيرهم من نجوم الفارس الأبيض.

كما شهد العزاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي منهم، سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، بالإضافة إلى أمين الصندوق خالد مرتجي.

والجديد بالذكر أن نادي الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق، الحداد لمدة ثلاثة أيام على فقدان أحد أبرز نجومه السابقين، وتقديراً لمسيرته داخل جدران النادي.

