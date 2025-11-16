مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
19:00

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

4 1
16:00

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

- -
19:00

فرنسا

لاعب جديد ينضم لقائمة منتخب الجزائر قبل ودية مصر

كتب : مصطفى الجريتلي

03:00 م 16/11/2025
  عرض 19 صورة
أعلن النادي الرياضي القسنطيني تلقي لاعبه هواري بعوش دعوة رسمية للالتحاق بصفوف المنتخب الجزائري للمحليين المتواجد في مصر.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر

منتخب الجزائر للمحليين سيلتقي منتخب مصر الثاني عند الرابعة عصر يوم غد الإثنين بعدما كان من المقرر لها الساعة السادسة.

نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر

وخسر منتخب الجزائر للمحليين بثلاثة أهداف مقابل هدفين على يد نظيره منتخب مصر الثاني وديًا ضمن تحضيراتهما للمشاركة بكأس العرب.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: الأردن، الإمارات والفائز من مباراة (الكويت و موريتانيا).

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

موعد مباراة مصر والجزائر منتخب مصر الثاني منتخب الجزائر للمحليين المنتخب الجزائري هواري بعوش

