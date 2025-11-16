مباريات الأمس
إعلان

"بعد إيه جايين تكرموه".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على المجلس بسبب الراحل

كتب : محمد خيري

12:27 م 16/11/2025
أكد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق، أن الراحل محمد صبري كان يستحق تكريما كبيرا من مجلس الزمالك وهو على قيد الحياة.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو: "محمد صبري كان نموذج يحتذى به داخل وخارج الملعب وكان يحظى بمحبة الجميع".

وأضاف: "محمد صبري رمز حقيقي من رموز الزمالك، وحزين من تكريمه عقب وفاته، ولماذا لم يتم تكريم وتقدير محمد صبري وهو على قيد الحياة"

وتابع: "بشكر جميع الحضور في تشييع جثمان محمد صبري، والجميع كان في حالة مش طبيعية وحالة صدمة من الخبر".

وأردف: "اللي حصل واللي بيحصل يستاهله محمد صبري، وربنا يغفرله ويسامحه وبكرة، وأخر كلام بينا كان بعد ماتش السوبر، وكان زعلان جدا عشان خسرنا البطولة".

واختتم تصريحاته: "وإحنا موجودين محدش بيتكلم عننا، ولا بيطلبوا مننا أي شئ، بيفتكرونا بس بعد ما نرحل".

