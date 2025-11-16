مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

- -
19:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

النرويج

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

جميع المباريات

إعلان

بعد ثلاثي عظماء الأهلي.. شوبير يكشف أمنيته بمقابلة نجم الزمالك السابق: هيكون درس

كتب : محمد خيري

11:34 ص 16/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الحوار الذي يتمنى أن يجريه خلال مشواره المهني، والشخص الذي يبحث مقابلته، بعدما أجرى عددا كبيرا، من المقابلات الإعلامية من رموز الكرة المصرية.

قال أحمد شوبير، خلال ظهوره عبر سوشيال ميديا قناة "النهار": "عملت لقاءات مع اهم 3 شخصيات رياضية (صالح سليم وحسن حمدي والخطيب)، ولكن اللي نفسي اعمل معاه حوار هو عمرو زكي".

وأكمل: "وأعتقد أنه هيكون الحوار مُؤثّر شوية، بعد ما كان في القمة، الدنيا مبقتش ماشية معاه كويس دلوقتي.".

وأوضح: "عمرو كان ممكن يبقى حاجة عظيمة جدًا، عايز أعمل حوار علشان يكون درس للناس كلها إن الشهرة الحفاظ عليها مهم، وإن الواحد لازم يكمل فيها بنجاح، وإن الإهمال ممكن يؤدي إلى أمور كارثية".

وأضاف: "عمرو مهتمش بنفسه، ومحترمش موهبته، ولا جماهيريته الكبيرة، مع إنه كان موهوب موهبة غير طبيعية".

وتابع: "أنا مبسوط إن إبراهيم سعيد مثلًا لف ولحق نفسه، وده شيء كويس بالنسبة له، لكن للأسف عمرو زكي ملحقش ويا ريت يلحق، وطول ما إحنا عايشين لسه في فرصة".

واختتم تصريحاته: "أنا حاولت أساعده، لكن لقيت أخوه طلع قال كلام مش كويس.. نفسي أعمل الحوار ده علشان ناخد منه درس، ونساعد نجم زي عمرو زكي يرجع من جديد".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شوبير أحمد شوبير الأهلي عمرو زكي الزمالك محمود الخطيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر
التقديم اليوم.. شروط حجز شقق ديارنا وظلال