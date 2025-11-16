4 صور لأول ظهور لحسام عاشور بعد عودته للعمل في النادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الحوار الذي يتمنى أن يجريه خلال مشواره المهني، والشخص الذي يبحث مقابلته، بعدما أجرى عددا كبيرا، من المقابلات الإعلامية من رموز الكرة المصرية.

قال أحمد شوبير، خلال ظهوره عبر سوشيال ميديا قناة "النهار": "عملت لقاءات مع اهم 3 شخصيات رياضية (صالح سليم وحسن حمدي والخطيب)، ولكن اللي نفسي اعمل معاه حوار هو عمرو زكي".

وأكمل: "وأعتقد أنه هيكون الحوار مُؤثّر شوية، بعد ما كان في القمة، الدنيا مبقتش ماشية معاه كويس دلوقتي.".

وأوضح: "عمرو كان ممكن يبقى حاجة عظيمة جدًا، عايز أعمل حوار علشان يكون درس للناس كلها إن الشهرة الحفاظ عليها مهم، وإن الواحد لازم يكمل فيها بنجاح، وإن الإهمال ممكن يؤدي إلى أمور كارثية".

وأضاف: "عمرو مهتمش بنفسه، ومحترمش موهبته، ولا جماهيريته الكبيرة، مع إنه كان موهوب موهبة غير طبيعية".

وتابع: "أنا مبسوط إن إبراهيم سعيد مثلًا لف ولحق نفسه، وده شيء كويس بالنسبة له، لكن للأسف عمرو زكي ملحقش ويا ريت يلحق، وطول ما إحنا عايشين لسه في فرصة".

واختتم تصريحاته: "أنا حاولت أساعده، لكن لقيت أخوه طلع قال كلام مش كويس.. نفسي أعمل الحوار ده علشان ناخد منه درس، ونساعد نجم زي عمرو زكي يرجع من جديد".