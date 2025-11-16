عقد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع لاعبي منتخب مصر الثاني الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب بعد وصوله إلى دولة الإمارات؛ لدعم بعثة المنتخب.

موعد بطولة كأس العرب

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأثنى أبوريدة خلال الاجتماع، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم الأحد، على الأداء الجيد والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في مباراتهم أمام الجزائر، مؤكدًا على أن جماهير الكرة المصرية تنتظر منهم الكثير في منافسات كأس العرب، ومشددًا على ثقته في قدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر.

وتحدث حلمي طولان المدير الفني للمنتخب، وأحمد حسن مدير المنتخب، خلال الاجتماع، حيث أكدا عزمهما على تحقيق أفضل النتائج خلال البطولة وتهيئة الأجواء المثالية للاعبين.

ومن جانبه، ألقى محمد النني قائد المنتخب كلمة نيابة عن زملائه، أكد خلالها حرص اللاعبين على بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج مشرفة ترضي جماهير الكرة المصرية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم والمساندة المستمرة للمنتخب.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: الأردن، الإمارات والفائز من مباراة (الكويت و موريتانيا).

