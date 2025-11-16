القاهرة ـ مصراوي

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تصريحات محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي عن أسباب عودته وعلاقته بزملائه بجانب كشف أحمد شوبير سبب عدم احتراف نجله مصطفى.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"200 مليون يورو وُضعت لضمه".. من هو البديل المحتمل لمحمد صلاح في ليفربول؟

كشف تقرير عن مرشح محتمل لخلافة محمد صلاح بصفوف ليفربول في الموسم المقبل بالتزامن مع الأنباء التي تتردد عن رحيل النجم المصري عن صفوف الريدز وعدم تجديد التعاقد الذي ينتهي يونيو 2027، للاطلاع عليه.. اضغط هنا

ماهي نتائج منتخب مصر في غياب محمد صلاح؟

منح الجهاز الفني لمنتخب مصر النجم محمد صلاح راحة من التدريبات مساء السبت ومن ثمّ عدم مشاركته مع الفريق بمواجهة كاب فيردي ضمن منافسات كأس العين الدولية الودية، للتعرف على نتائج المنتخب بدون نجم ليفربول.. اضغط هنا

"دون هزيمة".. تاريخ مواجهات منتخب مصر والرأس الأخضر

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لملاقاة نظيره منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس العين الودية الدولية بالإمارات، للاطلاع على تاريخ مواجهات المنتخبين.. اضغط هنا

أنس النجار يكشف موقف وسام أبو علي من العودة للدوري المصري

وجه الصحفي الفلسطيني أنس النجار، رسالة خاصة إلى جماهير النادي الأهلي بشأن إمكانية عودة وسام أبو علي مهاجم المارد الأحمر السابق، إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

تريزيجيه يرد.. كيف يتعامل رفقة أحمد سيد زيزو مع ضغط المباريات؟

تحدث اللاعب محمود تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "إم بي سي مصر" عن حجم الضغوط التي يتعرض لها أحمد سيد زيزو في مباريات الأهلي والزمالك، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"نخش الخناقة سوا".. تريزيجيه يتحدث عن كواليس عودته للنادي الأهلي

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، كواليس عودته إلى النادي الأهلي، مشيرا إلى تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

محمد عبد الجليل يتحدث عن أسباب هزيمة مصر أمام سويسرا بمونديال الناشئين

يرى محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن السبب في هزيمة ناشئين الفراعنة أمام سويسرا بكأس العالم، هو التركيز مع السوشيال ميديا بصورة مبالغ فيها، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

3 انسحابات وفوز بـ12 هدفًا.. غرائب الدوري المصري للسيدات

شهدت الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز للسيدات، إحدى غرائب المسابقة، بانسحاب فريق بعد مرور 50 دقيقة فقط، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"تعطل بفعل فاعل".. أحمد شوبير يكشف تفاصيل العروض الأوروبية لاحتراف نجله

أكد أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، تلقي نجله مصطفى حارس مرمى المارد الأحمر الحالي العديد من العروض الأوروبية خلال الفترة الماضية، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

تريزيجيه يكشف موقف مع بن شرقي بخصوص ركلة جزاء ضد الزمالك

قال اللاعب تريزيجيه خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة إم بي سي مصر، إنه تعود منذ صغره على تحمل المسؤولية داخل نادي الأهلي، للاطلاع على كواليس موقفه مع بن شرقي بخصوص ركلة الجزاء أمام الزمالك.. اضغط هنا

"5 أبناء بينهم لاعبين".. أبرز المعلومات عن عائلة الراحل محمد صبري لاعب الزمالك السابق

تعرض الوسط الرياضي المصري لصدمة قوية صباح الجمعة، بإعلان خبر وفاة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري، الذي رحل عن عالمنا إثر حادث سير، لمزيد من المعلومات عن الأسرة.. اضغط هنا