تريزيجيه يكشف موقف مع بن شرقي بخصوص ركلة جزاء ضد الزمالك

تحدث اللاعب محمود تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "إم بي سي مصر" عن حجم الضغوط التي يتعرض لها أحمد سيد زيزو في مباريات الأهلي والزمالك.

وأضاف تريزيجيه: "أنا وزيزو بنقعد في أوضة واحدة مع بعض، وبنتكلم قبل الماتش عن كل حاجة ممكن تحصل، وبنحط السيناريوهات المتوقعة للضغوط خلال المباراة".

وأكد: "زيزو بيبقى عارف إيه اللي هيحصل، لكنه بيحط كل تركيزه في الملعب، وما شاء الله عليه، شخصيته قوية جدًا، لأن أي لاعب ممكن يتهز لو اتقالت عليه ألفاظ، لكن هو عنده ثبات انفعالي كبير، وقدم مباراة عظيمة".

وأوضح: "لاعب الأهلي لازم يكون مخلوق للضغوط، واللاعبين الموجودين الآن قادرين على تحملها، وعارفين طموحات جماهيرهم، وعارفين الجماهير عايزة إيه منهم".

