يرى محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن السبب في هزيمة ناشئين الفراعنة أمام سويسرا بكأس العالم، هو التركيز مع السوشيال ميديا بصورة مبالغ فيها.

وقال عبد الجليل في تصريحات عبر قناة "ON": "السبب الأساسي لظهور منتخب مصر للناشئين بمستوى سيئ في المونديال، هو التركيز بشكل كبير على السوشيال ميديا".

وأضاف: "مستوى منتخب الناشئين طوال البطولة لم يكن جيد، السوشيال ميديا أصابت اللاعبين بالجنون، علشان كده خسروا من سويسرا وظهروا بمستوى ضعيف".

وكان منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، تلقى الهزيمة يوم الجمعة الماضي الموافق 14 نوفمبر الماضي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في دور ال 32 بمونديال الناشئين.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين في قطر، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

