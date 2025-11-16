مباريات الأمس
"السوشيال ميديا جننتهم".. محمد عبد الجليل يتحدث عن أسباب هزيمة مصر أمام سويسرا بمونديال الناشئين

كتب - يوسف محمد:

01:18 ص 16/11/2025
يرى محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن السبب في هزيمة ناشئين الفراعنة أمام سويسرا بكأس العالم، هو التركيز مع السوشيال ميديا بصورة مبالغ فيها.

وقال عبد الجليل في تصريحات عبر قناة "ON": "السبب الأساسي لظهور منتخب مصر للناشئين بمستوى سيئ في المونديال، هو التركيز بشكل كبير على السوشيال ميديا".

وأضاف: "مستوى منتخب الناشئين طوال البطولة لم يكن جيد، السوشيال ميديا أصابت اللاعبين بالجنون، علشان كده خسروا من سويسرا وظهروا بمستوى ضعيف".

وكان منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، تلقى الهزيمة يوم الجمعة الماضي الموافق 14 نوفمبر الماضي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في دور ال 32 بمونديال الناشئين.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين في قطر، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"يتعلق بأبنائه".. قرار عاجل من نادي الزمالك بشأن الراحل محمد صبري

أحمد نبيل مانجا "لمصراوي": عائلتي ستشجع الأهلي ضدي.. وهذا يوم التخلي عن انتمائي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر كأس العالم للناشئين محمد عبد الجليل النادي الأهلي

هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟ وزير الخارجية يجيب
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا