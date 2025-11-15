الزمالك يعلن الموعد والمكان النهائي لعزاء نجمه الراحل محمد صبري

أعلن نادي الزمالك الموعد والمكان النهائي لإقامة عزاء النادي للنجم الراحل محمد صبري الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة.

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أنه تقرر بصفة نهائية إقامة عزاء نادي للراحل محمد صبري نجم فريق الكرة السابق بالقلعة البيضاء في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غدًا الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلاً من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الأمس، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصر الأمس.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم الراحل محمد صبري.

