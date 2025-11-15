مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

كازاخستان

1 1
16:00

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
18:00

السنغال

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يعلن الموعد والمكان النهائي لعزاء نجمه الراحل محمد صبري

كتب : مصطفى الجريتلي

02:45 م 15/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
  • عرض 7 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (3)
  • عرض 7 صورة
    محمد صبري
  • عرض 7 صورة
    محمد صبري
  • عرض 7 صورة
    محمد صبري
  • عرض 7 صورة
    محمد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي الزمالك الموعد والمكان النهائي لإقامة عزاء النادي للنجم الراحل محمد صبري الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة.

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أنه تقرر بصفة نهائية إقامة عزاء نادي للراحل محمد صبري نجم فريق الكرة السابق بالقلعة البيضاء في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غدًا الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلاً من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الأمس، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصر الأمس.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم الراحل محمد صبري.

اقرأ أيضًا:
نتائج قرعة دور الـ 32 من كأس مصر كاملة

مدرب بلدية المحلة يتحدث عبر "مصراوي" عن مواجهة الزمالك في كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبري وفاة محمد صبري الزمالك عزاء محمد صبري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عاجل| الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه - اضغط للتفاصيل
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل