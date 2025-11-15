أول رد لمجلس الزمالك على وجود احتفالات في النادي رغم الحداد

أعرب مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، عن حزنه الشديد بوفاة محمد صبري، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مشيرا إلى أن صبري صاحب فضل كبير عليه.

وقال مصطفى فتحي، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": " محمد صبري فضله كبير عليا جدًا، ومهما اتكلمت مستحيل أقدر أوفيه حقه، وربنا يصبرنا على رحيله يارب".

وأضاف: "مكنتش في مصر عند معرفة الخبر، لأنني في الإمارات بكمل علاج الإصابة التي أعاني منها، وتفاجأت برسالة من زوجتي تخبرني بأن الكابتن صبري توفي، مصدقتش في البداية، وفضلت فترة مش مستوعب اللي بسمعه، وبعد ساعة اتصلت بيها تاني علشان أتأكد".

واختتم فتحي تصريحاته: "كنت دائمًا أتواصل معه في الأوقات التي لا أعرف فيها كيف أتصرف، وكن أخذ رأيه في أي خطوة محتار فيها، ولم يتأخر عني أبدًا".

وكان محمد صبري رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ 51 عاما، إثر تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.

