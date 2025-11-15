أول رد لمجلس الزمالك على وجود احتفالات في النادي رغم الحداد

وجه مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى كافة جماهير الكرة المصرية، بعد ساعات قليلة من وفاة محمد صبري نجم الزمالك.

وكتب زكريا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك: "أنا مسامح أي حد، ممكن لو حد زعلان مني يسامحني".

وجاءت رسالة مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق، بعد ساعات قليلة من صدمة وفاة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري إثر حادث سير.

وكان محمد صبري رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعمر 51 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.

والجدير بالذكر، أن عزاء نجم الزمالك السابق، سيقام غدا الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري، داخل نادي الزمالك.

