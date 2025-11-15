مباريات الأمس
"بعد وفاة محمد صبري".. رسالة خاصة من مؤمن زكريا لجماهير الكرة المصرية

كتب - يوسف محمد:

02:09 ص 15/11/2025
    مؤمن زكريا وشيكابالا
    مؤمن زكريا
    مؤمن زكريا
    مؤمن زكريا
    مؤمن زكريا
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (3)
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (1)

وجه مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى كافة جماهير الكرة المصرية، بعد ساعات قليلة من وفاة محمد صبري نجم الزمالك.

وكتب زكريا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك: "أنا مسامح أي حد، ممكن لو حد زعلان مني يسامحني".

وجاءت رسالة مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق، بعد ساعات قليلة من صدمة وفاة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري إثر حادث سير.

وكان محمد صبري رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعمر 51 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.

والجدير بالذكر، أن عزاء نجم الزمالك السابق، سيقام غدا الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري، داخل نادي الزمالك.

مؤمن زكريا النادي الأهلي محمد صبري وفاة محمد صبري رسالة مؤمن زكريا

