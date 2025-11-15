أول رد لمجلس الزمالك على وجود احتفالات في النادي رغم الحداد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيق ما يثار خلال الساعات القليلة الماضية، حول وجود احتفالات وغناء داخل النادي، على الرغم من إعلان حالة الحداد على وفاة محمد صبري.

وكان نادي الزمالك أعلن مساء أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، حالة الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الراحل محمد صبري نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي.

وقال مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك: "الأمور لم تحدث بنفس الوصف الذي انتشر بخصوص وجود أغاني ودي جي داخل النادي، كان هناك حلبة مصارعة بالفعل ولكن لم يكن هناك أي مبالغة".

ورحل صاحب الـ 51 عاما عن عالما، صباح أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس وسط حالة من الصدمة لكافة المتابعين وجماهير الكرة المصرية.

