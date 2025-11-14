"بعد هزيمة أوزباكستان".. ماذا قدم حسام حسن منذ توليه تدريب منتخب مصر؟

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إجراء بعض التعديلات على مباريات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بسبب قيام الاتحاد الأفريقي بتعديل مواعيد مباريات الجولة الأولى، في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة المصرية، تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة الـ14 بالدوري، حيث قرر إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ستاد برج العرب، يوم 11 فبراير 2026 بدلا من إقامتها يوم 25 نوفمبر الجاري.

وكذلك تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة، لتقام يوم 12 فبراير 2026، الساعة 5 مساءً، ذلك بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر الجاري.

وعدلت رابطة الأندية موعد مباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة، لتقام يوم الخميس 12 فبراير، بدلا من الأربعاء يوم 26 نوفمبر الجاري.

ويشارك كلا من الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الثنائي المصري البورسعيدي والزمالك في بطولة الكونفدرالية.

