مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

22 26
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
15:00

مصر

كأس العالم تحت 17 عاما

أمريكا

1 1
17:45

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

0 2
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

1 1
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

0 0
21:45

إيرلندا الشمالية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

3 1
21:45

جزر فاروه

جميع المباريات

إعلان

"بينهم الأهلي والزمالك".. رابطة الأندية تعدل مواعيد بعض مباريات الجولة ال 14

كتب - يوسف محمد:

10:07 م 14/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية (1)
  • عرض 15 صورة
    أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية (5)
  • عرض 15 صورة
    رابطة الأندية المحترفة
  • عرض 15 صورة
    رابطة الأندية المصرية
  • عرض 15 صورة
    أحمد ديب قي بداية اجتماع رابطة الأندية
  • عرض 15 صورة
    النادي الأهلي (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    النادي الأهلي (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    النادي الأهلي (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    النادي الأهلي (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 15 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
  • عرض 15 صورة
    فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إجراء بعض التعديلات على مباريات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بسبب قيام الاتحاد الأفريقي بتعديل مواعيد مباريات الجولة الأولى، في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة المصرية، تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة الـ14 بالدوري، حيث قرر إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ستاد برج العرب، يوم 11 فبراير 2026 بدلا من إقامتها يوم 25 نوفمبر الجاري.

وكذلك تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة، لتقام يوم 12 فبراير 2026، الساعة 5 مساءً، ذلك بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر الجاري.

وعدلت رابطة الأندية موعد مباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة، لتقام يوم الخميس 12 فبراير، بدلا من الأربعاء يوم 26 نوفمبر الجاري.

ويشارك كلا من الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الثنائي المصري البورسعيدي والزمالك في بطولة الكونفدرالية.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من حسام حسن على هزيمة منتخب مصر أمام أوزباكستان

ملخص مباراة مصر وأوزباكستان في بطولة العين الودية الدولية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رابطة الأندية المصرية الدوري المصري النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي مباراة الأهلي المقبلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري