4 قرارات من إدارة الزمالك بعد رحيل محمد صبري

كتب : نهي خورشيد

09:08 م 14/11/2025
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، 4 قرارات بعد وفاة نجمة الأسبق محمد صبري؛ إثر تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.

وقررت الإدارة البيضاء إعلان الحداد داخل النادي لمدة ثلاثة أيام، بجانب إقامة عزاء للراحل محمد صبري يوم الأحد المقبل بمقر الزمالك من أجل إتاحة الفرصة لأسرة الكرة المصرية والجماهير لتقديم واجب العزاء.

كما قررت الإدارة البيضاء صرف معاش شهري لأسرة الراحل، تقديراً لعطائه الكبير وإخلاصه للكيان الأبيض، بالإضافة إلى الاتفاق مع إدارة قناة الزمالك لصرف راتب محمد صبري حتى نهاية عقده.

والجدير بالذكر أن محمد صبري بدأ مشواره في قطاع ناشئي الزمالك وهو في عمر الـ14 عاماً، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول موسم 1993-1994، وتوج خلال مسيرته بقميص الفارس الأبيض بـ 15 لقباً محلياً وأفريقياً.

