تأجيل ظهور نجم الأهلي.. قرار عاجل من إبراهيم فايق بعد وفاة محمد صبري

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، تأجيل حلقته الخاصة مع نجم الأهلي، بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري، بسبب وفاة محمد صبري لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد التحية والتقدير: اليوم كانت حلقة خاصة واستثنائية عن فوز الأهلي بالسوبر المصري وكان في ضيافتنا النجم الكبير وكابتن الأهلي محمود حسن تريزيجيه".

وأضاف: "‏ولكن وبعد صدمة وفاة الراحل العزيز كابتن محمد صبري نجم مصر ونادي الزمالك قررنا كفريق عمل لبرنامج الكورة مع فايق، تأجيل الحلقة للغد، حيث تلاقت رغبتنا مع رغبة إدارة الأهلي المحترمة واللاعب الخلوق تريزيجيه، وذلك احتراما لأحزاننا جميعا داخل أسرة الوسط الرياضي في مصر".

واختتم فايق: "وتقديرا ووفاء لشخصية محترمة أعطت الكثير للكرة المصرية ولنادي الزمالك سيتم تخصيص حلقة اليوم عن كابتن محمد صبري. رحم الله محمد صبري وأسكنه فسيح جناته.. وصبر أهله ومحبيه في مصر وفي جميع أنحاء الوطن العربي".