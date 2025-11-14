بينهم سيد عبد الحفيظ.. نجوم الأهلي والزمالك في جنازة محمد صبري

تأجيل ظهور نجم الأهلي.. قرار عاجل من إبراهيم فايق بعد وفاة محمد صبري

حضر نجوم الأهلي والزمالك السابقون إلى مسجد السلام بمدينة نصر، لحضور صلاة الجنازة على محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

وظهر في مسجد السلام كل من إسماعيل يوسف، وأحمد عبد المقصود، ومدحت عبد الهادي، ومعتمد جمال، لاعبي الزمالك السابقين، إضافة إلى سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، وإبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق.

