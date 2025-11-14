مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

22 26
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
15:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

بينهم سيد عبد الحفيظ.. نجوم الأهلي والزمالك في جنازة محمد صبري

كتب : هند عواد

03:16 م 14/11/2025
حضر نجوم الأهلي والزمالك السابقون إلى مسجد السلام بمدينة نصر، لحضور صلاة الجنازة على محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

وظهر في مسجد السلام كل من إسماعيل يوسف، وأحمد عبد المقصود، ومدحت عبد الهادي، ومعتمد جمال، لاعبي الزمالك السابقين، إضافة إلى سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، وإبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق.

