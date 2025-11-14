مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

6 10
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

1 0
15:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

جميع المباريات

إعلان

أبو تريكة ينعى محمد صبري نجم الزمالك السابق

كتب : محمد القرش

02:33 م 14/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (3)
  • عرض 8 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
  • عرض 8 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد صبري
  • عرض 8 صورة
    محمد صبري
  • عرض 8 صورة
    محمد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى محمد أبو تريكة، أسطورة النادي الأهلي، محمد صبري، نجم الزمالك السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر حادث أليم بالتجمع الخامس.

ونشر أبو تريكة صورة للراحل محمد صبري عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وعلّق: "غفر الله للكابتن محمد صبري، وأدخله فسيح جناته."

وكان عزمي مجاهد، مدرب مالية كفر الزيات، قد أعلن موعد ومكان صلاة الجنازة على محمد صبري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أبو تريكة ينعى محمد صبري

اقرأ أيضًا:

محمد صبري.. نجم قصر الإيقاف مسيرته ولبى نداء الزمالك حتى اللحظة الأخيرة

هدف في القمة ومزاملة أساطير.. قصة أسطورة الزمالك محمد صبري قبل الوفاة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبري أبو تريكة سبب وفاة محمد صبري الزمالك أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين