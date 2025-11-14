أبو تريكة ينعى محمد صبري نجم الزمالك السابق

"قالي ارجع وعلى ضمانتي".. لاعب الزمالك السابق يروي موقفًا خاصًا مع محمد

نعى محمد أبو تريكة، أسطورة النادي الأهلي، محمد صبري، نجم الزمالك السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر حادث أليم بالتجمع الخامس.

ونشر أبو تريكة صورة للراحل محمد صبري عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وعلّق: "غفر الله للكابتن محمد صبري، وأدخله فسيح جناته."

وكان عزمي مجاهد، مدرب مالية كفر الزيات، قد أعلن موعد ومكان صلاة الجنازة على محمد صبري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

محمد صبري.. نجم قصر الإيقاف مسيرته ولبى نداء الزمالك حتى اللحظة الأخيرة

هدف في القمة ومزاملة أساطير.. قصة أسطورة الزمالك محمد صبري قبل الوفاة