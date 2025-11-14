بكلمات مؤثرة.. شيكابالا ينعي محمد صبري لاعب الزمالك
كتب : محمد القرش
نعى محمود عبد الرازق شيكابالا زميله محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية إثر حادث أليم اليوم الجمعة.
وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "يارب ألهمنا جميعًا الصبر والسلوان، واجمعنا به في مستقر رحمتك".
وأضاف: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبأسى عميق، ننعى اليوم أسطورة الكرة المصرية، الكابتن محمد صبري".
واختتم: "كان الكابتن صبري مثالًا للانتماء والوفاء لفريقه وجمهوره، وله بصمات لا يمكن أن تُمحى في الملاعب وفي الوسط الرياضي".