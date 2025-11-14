بكلمات مؤثرة.. شيكابالا ينعي محمد صبري لاعب الزمالك

"تمنى أن تكون آخر أحزان الزمالك".. ماذا قال محمد صبري في آخر ظهور له؟

هدف في القمة ومزاملة أساطير.. قصة أسطورة الزمالك محمد صبري قبل الوفاة

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا زميله محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية إثر حادث أليم اليوم الجمعة.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "يارب ألهمنا جميعًا الصبر والسلوان، واجمعنا به في مستقر رحمتك".

وأضاف: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبأسى عميق، ننعى اليوم أسطورة الكرة المصرية، الكابتن محمد صبري".

واختتم: "كان الكابتن صبري مثالًا للانتماء والوفاء لفريقه وجمهوره، وله بصمات لا يمكن أن تُمحى في الملاعب وفي الوسط الرياضي".