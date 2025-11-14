أول تعليق لعمرو ناصر بعد ترشح هدفه لجائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ترشح اللاعب المصري عمرو ناصر لاعب الزمالك، للحصول على جائزة بوشكاش المقدمة من فيفا لأفضل هدف في 2025.

وسجل عمرو ناصر الهدف في مرمى النادي الأهلي خلال المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بالموسم الماضي، ليكون ذلك الهدف ضمن الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة العالمية.

من هو عمرو ناصر؟

يبلغ عمرو ناصر من العمر 26 عاما، فهو من مواليد أغسطس عام 1999.

وبدأ عمرو ناصر مسيرته الكروية في صفوف المقاولون العرب، قبل أن ينتقل إلى إنبي، ثم إلى أسوان، ومنه إلى أندية المصري بالسلوم والنصر.

وفي يناير 2024، انتقل عمر ناصر إلى فريق فاركو، الذي ظهر بمستوى مميز معه، لينتقل إلى نادي الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية حتى 2030.

وقدم ناصر خلال الموسم الماضي مع فاركو، حيث لعب مع الفريق في 48 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا وصنع هدف وحيد.

وظهر صاحب الـ26 عاما، مع نادي الزمالك حتى الآن في 9 مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالهم هدف وحيد.

