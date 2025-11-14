مباريات الأمس
موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

06:00 ص 14/11/2025
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر للناشئين

يستعد منتخب مصر تحت 17 عامًا بقيادة أحمد الكاس، لمواجهة من العيار الثقيل، وذلك بمواجهة منتخب سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم للناشئين.

موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين

من المقرر أن تقام مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب أسباير رقم 5.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين

من المقرر أن تذاع مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

