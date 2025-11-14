موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

أول تعليق لعمرو ناصر بعد ترشح هدفه لجائزة بوشكاش

"ينافس على جائزة بوشكاش".. أبرز المعلومات عن عمرو ناصر لاعب نادي الزمالك

احتفال وفرحة أمير عزمي مجاهد بعد فوزه على السكة الحديد

مدرب جديد واحتياجات يناير.. انقلاب الأوضاع في الزمالك.. ما القصة؟

يستعد منتخب مصر تحت 17 عامًا بقيادة أحمد الكاس، لمواجهة من العيار الثقيل، وذلك بمواجهة منتخب سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم للناشئين.

موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين

من المقرر أن تقام مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب أسباير رقم 5.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين

من المقرر أن تذاع مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

إقرأ أيضًا..

أول تعليق من الأهلي على مفاوضات حامد حمدان

أول تعليق لعمرو ناصر بعد ترشح هدفه لجائزة بوشكاش