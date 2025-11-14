موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية والقناة الناقلة

أول تعليق من الأهلي على مفاوضات حامد حمدان

يستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن، لخوض مباراة ودية مساء اليوم الجمعة، وذلك أمام منتخب أوزباكستان.

ويلتقي منتخب مصر وأوزباكستان ضمن منافسات الدورة الودية المقامة بالإمارات استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان في البطولة الودية

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر ضد أوزبكستان اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان

تذاع مباراة منتخب مصر وأوزبكستان عبر(ON Sports)، وقناة أبوظبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

تردد قناة أبوظبي الرياضية: 12091

