موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

01:02 ص 14/11/2025
يستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن، لخوض مباراة ودية مساء اليوم الجمعة، وذلك أمام منتخب أوزباكستان.

ويلتقي منتخب مصر وأوزباكستان ضمن منافسات الدورة الودية المقامة بالإمارات استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان في البطولة الودية

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر ضد أوزبكستان اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان

تذاع مباراة منتخب مصر وأوزبكستان عبر(ON Sports)، وقناة أبوظبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

تردد قناة أبوظبي الرياضية: 12091

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر موعد مباراة مصر موعد مباراة مصر وأوزباكستان القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان

