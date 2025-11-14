أيرلندا تفوز على البرتغال في التصفيات المؤهلة للمونديال

كتب - محمد عبد السلام:

نجح منتخب أيرلندا في الفوز على نظيره منتخب البرتغال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس الموافق 13 نوفمبر، ضمن مواجهات تصفيات كأس العالم الأوروبية.

وتألق النجم الإيرلندي تروي باروت في تسجيل هدفي اللقاء في الدقيقة 17 و 45 من زمن الشوط الأول.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 61 من زمن المباراة، بعد ضربه لمدافع منتخب أيرلندا.

وبهذا الفوز رفع الفريق الأيرلندي نقاطه إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثالث، بينما يتصدر فريق البرتغال رغم الخسارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.