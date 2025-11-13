بعد احتفاله بخطوبتهما.. من هي جوليان الجباس خطيبة عمر مرموش؟

أول تعليق من محمد أبو جبل بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

احتفل الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي بحفل خطوبته على جوليان الجباس، وذلك بعد صداقة طويلة جمعت بينهما.

وكشف مصدر لمصراوي أن مرموش تخلف عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر الحالي بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للاحتفال بخطوبته، على أن ينضم في وقت لاحق.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن خطيبة عمر مرموش كالتالي:

تلقب نفسها باسم "جولي".

وُلدت جيلان الجباس في القاهرة، وتُقيم حاليًا في مدينة برايتون البريطانية.

تخرجت عام 2021 من جامعة ساسكس البريطانية.

حاصلة على درجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام.

تعمل حاليًا في مجال التسويق كأخصائية، و مستشارة في مجال الأزياء.

يتابع جيلان الجباس نحو 700 شخص على إنستجرام.

تجيد ممارسة الزومبا والبوكسينج، وتهوى التصوير الفوتوغرافي.

كانت إحدى لاعبات فريق نادي وادي دجلة للإسكواش.

حققت المركز الرابع تحت 19 سنة في بطولة أندية وادي دجلة للإسكواش عام 2017.

تُعد ابنة عم يوسف محرم، الصديق المقرب لعمر مرموش، واللاعب السابق في صفوف وادي دجلة.

