بعد احتفاله بخطوبتهما.. من هي جوليان الجباس خطيبة عمر مرموش؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:08 م 13/11/2025
احتفل الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي بحفل خطوبته على جوليان الجباس، وذلك بعد صداقة طويلة جمعت بينهما.

وكشف مصدر لمصراوي أن مرموش تخلف عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر الحالي بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للاحتفال بخطوبته، على أن ينضم في وقت لاحق.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن خطيبة عمر مرموش كالتالي:

تلقب نفسها باسم "جولي".

وُلدت جيلان الجباس في القاهرة، وتُقيم حاليًا في مدينة برايتون البريطانية.

تخرجت عام 2021 من جامعة ساسكس البريطانية.

حاصلة على درجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام.

تعمل حاليًا في مجال التسويق كأخصائية، و مستشارة في مجال الأزياء.

يتابع جيلان الجباس نحو 700 شخص على إنستجرام.

تجيد ممارسة الزومبا والبوكسينج، وتهوى التصوير الفوتوغرافي.

كانت إحدى لاعبات فريق نادي وادي دجلة للإسكواش.

حققت المركز الرابع تحت 19 سنة في بطولة أندية وادي دجلة للإسكواش عام 2017.

تُعد ابنة عم يوسف محرم، الصديق المقرب لعمر مرموش، واللاعب السابق في صفوف وادي دجلة.

مناسبة خاصة.. سر تأخر انضمام عمر مرموش لمنتخب مصر وموقفه من مباراة غدا

3 صور لجمال حمزة وزوجته في حفل زفاف محمد غانم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش خطيبة عمر مرموش صديقة عمر مرموش مرموش وصديقته مرموش وخطيبته

