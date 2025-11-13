مباريات الأمس
موقف بيزيرا وبنتايك.. مدرب الزمالك يطلب تقريرا مفصلا عن الثلاثي المصاب

كتب : محمد خيري

01:19 م 13/11/2025

خوان بيزيرا

طالب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، من الجهاز الطبي تقريرا كاملا عن حالة المصابين في الفريق قبل استئناف التدريبات.

ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الأبيض تدريباته غدا الجمعة بعد المشاركة في كأس السوبر المصري.

وأكد مصدر مطلع، أن مدرب الزمالك طالب بإعداد تقارير تفصيلية عن حالة الثلاثي المصاب خوان بيزيرا، وعدي الدباغ، ومحمود بنتايك، من أجل تحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وتجهيزهم بأفضل شكل ممكن للعودة إلى المباريات الرسمية.

وكان خوان بيزيرا، شارك في المباراة الماضية بنهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي، ولكن لشوط واحد فقط 45 دقيقة، نظرا لعدم جاهزيته بشكل كامل، بعدما تعرض لإصابة عضلية في مباراة طلائع الجيش بالدوري.

