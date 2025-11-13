مباريات الأمس
"اتحاد الكرة مجبر".. شبانة يفجر مفاجأة حول سر معاقبة زيزو وبيزيرا

كتب : محمد خيري

10:57 ص 13/11/2025
كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل جديدة حول كواليس قرارات اتحاد الكرة الأخيرة عقب مباراة السوبر المصري، مؤكدًا أن لجنة المسابقات قررت توقيع غرامات على الثنائي أحمد السيد زيزو وخوان بيزيرا لتجنب صدور عقوبات مكررة من لجنة الانضباط، التي تبيّن أنها غير موجودة حاليًا.

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CbC"، إن اتحاد الكرة تلقى أمس خطابًا من نادي الزمالك يطالب فيه بمعاقبة زيزو بسبب عدم مصافحته نائب رئيس النادي بعد المباراة، فيما أرسل النادي الأهلي خطابًا آخر يطالب فيه بمعاقبة المتجاوزين في حق لاعبه زيزو أثناء اللقاء.

وأوضح شبانة أن الزمالك لا يزال متمسكًا باللجوء إلى لجنة الانضباط، لكن المفاجأة الكبرى أن اللجنة غير موجودة حاليًا بعد انتهاء عملها الرسمي، ولم يتم تشكيل لجنة جديدة حتى الآن.

وأشار إلى أن هذا الوضع أجبر اتحاد الكرة إلى الاعتماد على لجنة المسابقات لتوقيع العقوبات حتى لا يتم معاقبتهما مرة أخري من لجنة الانضباط.

وكان اتحاد الكرة قرر معاقبة، الأهلي والزمالك وزيزو وخوان بيزيرا، ماليا على خلفية أحداث نهائي السوبر المصري، الذي أقيم مؤخرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك معاقبة زيزو بيزيرا محمد شبانة

