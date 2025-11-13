مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية)

تنطلق اليوم الخميس الموافق 14 فبراير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية).

وكانت الجولة الحادية عشرة قد اختتمت بتصدر فريق أبو قير للأسمدة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما جاء فريق القناة في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعد منافسة قوية مع باقي الفرق.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات - 2:30 مساء

أبوقير للأسمدة ضد بروكسي - 2:30 مساء

الإنتاج الحربي ضد أسوان - 2:30 مساء

بلدية المحلة ضد القناة - 2:30 مساء

مسار ضد الداخلية - 2:30 مساء

السكة الحديد ضد مالية كفر الزيات - 5:00 مساء