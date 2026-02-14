مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

0 0
14:30

زد

جميع المباريات

الأهلي ينعى شقيق لاعبه السابق مصطفى يونس

كتب : مصراوي

01:44 م 14/02/2026

مصطفى يونس

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شقيق مصطفى يونس، لاعب الأحمر الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية بخالص التعازي والمواساة إلى الكابتن مصطفى يونس في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه "عبده يونس" الذي وافته المنية اليوم".

وأضاف: "داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".


النادي الأهلي محمود الخطيب مصطفى يونس

