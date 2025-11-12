أوضح عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، عن السبب الحقيقي وراء استعانة اتحاد الكرة المصري بلجنة المسابقات لإصدار عقوبات مباراة السوبر المصري.

وقال العمايرة في تصريحات تلفزيونية أن عدداً من أعضاء لجنة الانضباط غادروا مناصبهم، لذلك من المقرر أن يعلن الاتحاد قريباً عن التشكيل الجديد للجنة تمهيداً لاعتماده رسمياً من قبل الجمعية العمومية.

وأضاف أن اللجنة الحالية لا يمكنها إصدار أي عقوبة، لأن قراراتها ستكون قابلة للطعن أمام الجهات القضائية، إذ استشهد بالمادة "7" من لائحة لجنة الانضباط التي تنص على أن اختصاص اللجنة يقتصر على معاقبة اللاعبين أو المسؤولين دون تجاوز صلاحيات اللجان الأخرى داخل الاتحاد.

وأشار العمايرة إلى أن اتحاد الكرة لجأ إلى لجنة المسابقات بناءً على نص وارد في شروط بطولة السوبر المصري، يمنح اللجنة حق اتخاذ العقوبات في الحالات التي لا يوجد بشأنها نص واضح في اللوائح، وهو ما تم تطبيقه في أحداث السباب الجماعي من الجماهير، وكذلك في عقوبتي زيزو وبيزيرا.

وأتم قائلاً على أن اعتراض الأهلي أو الزمالك على هذه العقوبات لن يكون ذا جدوى قانونية، لأن لوائح المسابقة تمنح لجنة المسابقات الصلاحية الكاملة في مثل هذه المواقف.