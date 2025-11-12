مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
18:45

موريتانيا

جميع المباريات

إعلان

عاجل.. لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

02:26 م 12/11/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    نادي الزمالك (1)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (4)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (2)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (8)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (11)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (10)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (3)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (15)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (16)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (17)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (14)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (7)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (18)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (19)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (22)
  • عرض 17 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (21)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع، داخل نادي الزمالك، عن وجود لجان تفتيش داخل النادي الأبيض، في الوقت الحالي من جانب مديرية الشباب والرياضة.

وأوضح المصدر، أن اللجان الموجودة في نادي الزمالك حاليا، من مديرية الشباب والرياضة ومختصة بالميزانية اللي جرى رفضها في الانتخابات الأخيرة وتحويلها للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف المصدر، أن اللجان دورها متابعة سير العمل الإداري والمالي داخل النادي وفق اللوائح المعتمدة، وتتضمن أيضا مراجعة محاضر الاجتماعات، وأوجه الصرف المالي، والإجراءات الإدارية، بهدف التأكد من سلامة تطبيق القواعد والحوكمة داخل الأندية.

واختتم المصدر، أنه في حال رصد أي ملاحظات أو مخالفات بسيطة، سيتم إرسالها إلى مجلس الإدارة المعني لتصحيحها في أقرب وقت ممكن دون اتخاذ إجراءات تصعيدية فورية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك الشباب والرياضة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح