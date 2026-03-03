قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يحترم الصين كثيرًا وتربط بلاده بها علاقات جيدة، مؤكدًا أنه سيزورها قريبا.

وأضاف ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن إيران دولة شريرة ونظامها يستند إلى فلسفة مريعة، مشيرًا إلى أنها هاجمت جيرانها رغم أنهم لم يهاجموها.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه كان ينبغي شن هذه الحرب على إيران في أي وقت طوال الـ47 عاما الماضية، معتبرا أنه لم يكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ممكنا لو سمح لإيران بتطوير برنامجها النووي والصاروخي.

ولفت ترامب إلى أنها لو لم تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرمه باراك أوباما مع إيران، لكانت طهران امتلكت سلاحا نوويا منذ ثلاثة أعوام، واستخدمته ضد إسرائيل ودول أخرى.

ودعا الرئيس الأمريكي دول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، مهاجمًا عمدة لندن، واصفا إياه بأنه شخص مريع ولا يتمتع بالكفاءة على الإطلاق.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال ترامب إنه توقع انتهائها بشكل أسرع، إلا أن ما يمنع ذلك حتى الآن هو الكراهية المتبادلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، داعيًا إياهما إلى التحدث معا من أجل إنهاء الحرب وتجاوز هذه الكراهية.

