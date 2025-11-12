نجم الزمالك السابق: زيزو لاعب مصنوع وبيزيرا يلعب عليه في الأهلي
كتب : محمد خيري
أكد صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، أن خوان بيزيرا لاعب فريق الزمالك هو الأفضل بين لاعبي الفريق في الوقت الحالي.
وقال سليمان في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "خوان بيزيرا عامل حاله كويسة، ولو انضم للأهلي سيلعب أساسي على زيزو".
وأضاف: "هناك لاعيبه بتاخد مرتباتهم بشكل منتظم في نادي الزمالك، وزيزو لاعب مصنوع وخوان بيريرا افضل منه".
وتابع: "بيرسي تاو لم يكن اختيار أنسب لنادي الزمالك، والتعاقد معه لن يكون مفيدا للفريق، وهناك لاعبين أفضل منه داخل الفريق الأبيض، في الوقت الحالي".
وواصل: "الأهلي يحتاج إلى حسام عبد المجيد في الوقت الحالي، وحال انضمامه للأحمر ستكون صفقة سوبر".