جون يتحدى الجميع.. هل يستمر أحمد عبدالرؤوف في قيادة الزمالك؟

كتب : محمد خيري

11:12 ص 12/11/2025
يحسم جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك مصير أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، من التواجد على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتولى أحمد عبدالرؤوف تدريب الزمالك، خلال آخر ثلاث مباريات، بعد رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، بسبب النتائج السيئة التي حققها مع الفريق.

وأكد مصدر مطلع، أن جون إدوارد استقر على استمرار أحمد عبدالرؤوف ومنحه الفرصة كاملة، في تدريب الفريق، خاصة وأنه من المدربين الواعدين حسب رؤيته.

وأوضح المصدر، أن هناك عددا من الأصوات داخل المجلس، تطالب بالتعاقد مع مدرب أجنبي، واستغلال فترة التوقف الكبيرة الحالية، على أن يتواجد أحمد عبدالرؤوف معه كمدرب عام ولكن جون إدوارد له رأي آخر.

وأختتم المصدر، أن جون إدوارد، تحدث مع أحمد عبدالرؤوف، وأخبره أنه سوف يستمر في منصبه، وطالبه بالتركيز الشديد مع الفريق، وضرورة تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات الماضية.

كان فريق الزمالك تلقى الخسارة مساء الأحد من نظيره الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

