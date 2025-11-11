"منتظرين الشكوى؟".. طلب عاجل من الزمالك ضد زيزو

بعد غياب 653 يوما.. أحمد الشناوي بالقميص رقم 1 مع منتخب مصر من جديد

طالب هشام نصر، نائب رئيس الزمالك بضرورة تحويل أحمد سيد زيزو للجنة الانضباط بدون انتظار شكوى من نادي الزمالك، بعد تجاهل مصافحته خلال تسليم جوائز بطولة السوبر المصري.

وقال "نصر" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "أنا ما مددتش إيدي أسلم عليه لأنه كان طالع شكله مش مظبوط، رغم إني كنت ناوي أسلم، وسلمت على كل اللاعبين".

ووجه نصر اللوم لصديقه خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي قائلًا: "اللوم على خالد مرتجي، قولتله تصرف اللاعب مش منضبط، وقالي عندك حق".

وأوضح إنه لا يعلم سبب عدم إجبار خالد مرتجي زيزو على المصافحة خلال الحفل، مشيراً إلى حزنه بعد رؤية عدة صور نشرها مرتجي من تلك اللحظة على صفحته الرسمية.

وأضاف نصر أن موقف زيزو ليس الأول من نوعه داخل النادي، مشيراً إلى أن نيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة، تعرضت لموقف مشابه عندما رفضت إحدى لاعبات كرة الطائرة المصافحة لعضو مجلس إدارة الأهلي، فتم توجيهها بالمصافحة في المرة التالية.

وأكد نائب رئيس الزمالك أن زيزو لاعب كبير وله قيمته الفنية، ولا خلاف على مستواه داخل الملعب، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن اللاعب لم يكن صادقاً مع إدارة النادي خلال مرحلة المفاوضات في أزمة تجديد العقد.