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بالفيديو.. كيف يتغلب منتخب مصر على تحدي الطقس في كأس العالم 2026؟

كتب : هند عواد

09:30 م 02/06/2026 تعديل في 10:42 م
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بدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة العميد حسام حسن، استعداداته للتغلب على إحدى عقبات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبدأ مشوار منتخب مصر في مونديال 2026، بوصوله إلى مدينة أوهايو الأمريكية، ظهر يوم الأحد الماضي.

ويواجه منتخب مصر نظيره البرازيلي وديًا، في الواحدة صباح يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

كيف يتغلب منتخب مصر على الطقس في كأس العالم؟

يعتبر الطقس أحد التحديات التي يواجهها منتخب مصر في كأس العالم 2026، فتبلغ درجة الحرارة في مدينة أوهايو 25 درجة مئوية وتصل إلى 20 درجة أثناء مباراة البرازيل الودية.

ونشرت الصفحة الرسمية لقنوات "أون سبورت" مقطع فيديو للاعبي منتخب مصر أثناء التجول في شوارع أمريكا، وعلّقت: "من أجل التأقلم على الطقس والأجواء.. جولة للاعبي المنتخب في شوارع أمريكا قبل بداية المونديال".

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