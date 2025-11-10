رغم الخسارة.. تألق عمر عبد العزيز حارس مرمى منتخب مصر تحت 17 عامًا

من هو عابدين موهبة الأهلي الذي تم الموافقة على رحيل للبرتغال؟

تألق عمر عبد العزيز، حارس مرمى منتخب مصر تحت 17 عامًا، في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الإنجليزي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

نتيجة مباراة مصر و إنجلترا

وانتهت المباراة بفوز منتخب إنجلترا على مصر بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من ريفان هيسكي في الدقيقتين 14 و55، وهاريسون مايلز في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من الحارس المصري عمر عبد العزيز، الذي نجح في التصدي لركلة جزاء نفذها ريفان هيسكي في الدقيقة 64، ليحرمه من تسجيل هدفه الثالث (هاتريك) في اللقاء.

ورغم الخسارة، إلا أن عمر عبد العزيز قدم أداءً قويًا، وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة، ليؤكد جدارته بحراسة عرين الفراعنة الصغار في البطولة.

واختُتمت منافسات دور المجموعات بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما صعد المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

