لقطة طريفة لأحمد سيد زيزو في نهائي السوبر المصري

من هو عابدين موهبة الأهلي الذي تم الموافقة على رحيل للبرتغال؟

سيطر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أجواء مباراة القمة أمس الأحد، بين المارد الأحمر والزمالك، في إطار نهائي السوبر.

وقدم زيزو مستوى كبير في مباراة القمة أمس، ساهم خلاله في تتويج المارد الأحمر باللقب، لكن لم يكن مستوى زيزو الفني في اللقاء فقط، محل الاهتمام، إلا أن بعض اللقطات التي أظهرتها الكاميرات للاعب، كانت محل جدل أيضًا.

ومع نهاية المباراة، خطف زيزو الأنظار بلقطة طريفة، حيث أن الكاميرات التقطت نجم الأهلي، وهو ملقى على الأهلي، لكنه ظهر في تلك اللقطة وهو يقوم بوضع يده على رأسه ويقوم بتعديل مظهر شعره، قبل دقائق من نهاية اللقاء.

وتوج المارد الأحمر أمس الأحد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على الفارس الأبيض في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وساهم زيزو بشكل كبير في فوز المارد الأحمر باللقب، حيث صنع الهدف الأول لزميله أشرف بن شرقي، بجانب المستوى المميز الذي قدمه طوال اللقاء، وهذا الأداء جعل زيزو يخرج نجما لنهائي السوبر وأفضل لاعب في اللقاء.

ويذكر أن هذا اللقب يعد أول ألقاب أحمد زيزو مع المارد الأحمر، منذ الانتقال إليه في يونيو الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفارس الأبيض.

أقرأ أيضًا:

باسم يوسف يُحذر من حساب "مسوح البلد" .. ما علاقة مدرب محمد صلاح السابق؟

ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز على رأس قائمة منتخب المغرب الرديف في كأس العرب