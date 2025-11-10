مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

- -
14:30

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

- -
17:45

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

- -
14:30

فرنسا

جميع المباريات

إعلان

"الانطلاقة الحقيقية".. سمير كمونة يتحدث عن فوز الأهلي على الزمالك في السوبر

كتب - يوسف محمد:

04:00 ص 10/11/2025 تعديل في 11/11/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    سمير كمونة (2)
  • عرض 16 صورة
    سمير كمونة (1)
  • عرض 16 صورة
    سمير كمونة
  • عرض 16 صورة
    سمير كمونة مديرًا فنيًا لغزل المحلة
  • عرض 16 صورة
    سمير كمونة
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    يفو جماهير الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فوز الأهلي على الزمالك والتتويج بلقب السوبر المصري، سيمنح اللاعبين الثقة بشكل كبير في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها تعد الانطلاقة الحقيقة للفريق خلال الموسم الحالي.

وقال كمونة في تصريحات خاصة لمصراوي: "فوز الأهلي على الزمالك والتتويج بالسوبر، تعد بداية مثالية وموفقة لتوروب مع الأهلي، للتخلص من حالة القلق لدى الجماهير في الفترة الماضية".

وأضاف: "مباراة الأمس أمام الزمالك، هى الأفضل للنادي الأهلي خلال الموسم الحالي، تعد الانطلاقة الحقيقية للفريق خلال الموسم الحالي".

واختتم كمونة تصريحاته: "لاعبي المارد الأحمر نجحوا في مباراة الأمس، في مصالحة الجماهير بعد تراجع المستوى بعض الشيئ في الفترة الماضية، بشكل خاص الصفقات الجديدة التي قدم أغلبها أداء قوي في مباراة السوبر".

وتوج المارد الأحمر أمس الأحد بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في النهائي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

أقرأ أيضًا:

باسم يوسف يُحذر من حساب "مسوح البلد" .. ما علاقة مدرب محمد صلاح السابق؟

ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز على رأس قائمة منتخب المغرب الرديف في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك السوبر المصري كأس السوبر المصري مباراة الأهلي والزمالك فوز الأهلي بالسوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)