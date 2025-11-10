أول تعليق من هشام منصور على لقطته المثيرة للجدل مع زيز

أكد سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فوز الأهلي على الزمالك والتتويج بلقب السوبر المصري، سيمنح اللاعبين الثقة بشكل كبير في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها تعد الانطلاقة الحقيقة للفريق خلال الموسم الحالي.

وقال كمونة في تصريحات خاصة لمصراوي: "فوز الأهلي على الزمالك والتتويج بالسوبر، تعد بداية مثالية وموفقة لتوروب مع الأهلي، للتخلص من حالة القلق لدى الجماهير في الفترة الماضية".

وأضاف: "مباراة الأمس أمام الزمالك، هى الأفضل للنادي الأهلي خلال الموسم الحالي، تعد الانطلاقة الحقيقية للفريق خلال الموسم الحالي".

واختتم كمونة تصريحاته: "لاعبي المارد الأحمر نجحوا في مباراة الأمس، في مصالحة الجماهير بعد تراجع المستوى بعض الشيئ في الفترة الماضية، بشكل خاص الصفقات الجديدة التي قدم أغلبها أداء قوي في مباراة السوبر".

وتوج المارد الأحمر أمس الأحد بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في النهائي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

