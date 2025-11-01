مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

9 لاعبين.. غيابات الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي

كتب : محمد القرش

06:31 م 01/11/2025
    مصطفى العش في مران الأهلي
    حسين الشحات (2)
    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (3)
    أشرف داري ومحمد شريف
    أشرف داري
    حمزة علاء
    أحمد عابدين (4)
    إمام عاشور 5_2

كشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، ستشهد غياب 9 لاعبين.

وأوضح المصدر أن محمد علي بن رمضان سيكون خارج قائمة المارد الأحمر، بجانب استمرار غياب إمام عاشور ومحمد شريف وأشرف داري.

غيابات الأهلي أمام المصري

محمد علي بن رمضان

مصطفى العش

حسين الشحات

أحمد رضا

محمد شريف

أشرف داري

حمزة علاء

أحمد عابدين

إمام عاشور

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

