9 لاعبين.. غيابات الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي

ماذا قدم فيريرا مع الزمالك قبل رحيله عن الفريق؟

كشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، ستشهد غياب 9 لاعبين.

وأوضح المصدر أن محمد علي بن رمضان سيكون خارج قائمة المارد الأحمر، بجانب استمرار غياب إمام عاشور ومحمد شريف وأشرف داري.

غيابات الأهلي أمام المصري

محمد علي بن رمضان

مصطفى العش

حسين الشحات

أحمد رضا

محمد شريف

أشرف داري

حمزة علاء

أحمد عابدين

إمام عاشور

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

عودة ثنائي.. قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

يعيش فيه مع ابن عمه.. موعد انتقال لامين يامال إلى قصر "بيكيه وشاكيرا" السابق