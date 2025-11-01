عودة ثنائي.. قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

ماذا قدم فيريرا مع الزمالك قبل رحيله عن الفريق؟

استقر الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي، ياس ثورب، على القائمة النهائية لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن قائمة المارد الأحمر شهدت عودة الثنائي، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، بعد الغياب عن المباراة الماضية ضد بتروجيت.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، كريم فؤاد، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، أشرف بنشرقي، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: نيتس جراديشار، محمد عبد الله.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.