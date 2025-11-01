" ثلاثة لن يشاركوا".. موقف سداسي الأهلي المصاب من بطولة كأس السوبر المصري

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، بعد توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا.

ووفقا لبيان الزمالك، يتولى أحمد عبد الرؤوف تدريب الزمالك خلال بطولة كأس السوبر المصري، المقامة في الإمارات، خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الحالي.

ماذا ينتظر الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف؟

يقود أحمد عبد الرؤوف تدريب الزمالك في 3 مواجهات مصيرية، خلال ما يقرب من 10 أيام، في بطولتي الدوري المصري وكأس السوبرالمصري.

ويواجه الزمالك طلائع الجيش في الدوري المصري، مساء غدا الأحد، بحثا عن الانتصارات، بعد 4 تعثرات في المسابقة.

وتعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، مهمة في مشوار الأبيض بالدوري المصري، إذ أنه يحتل المركز الرابع، برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر، كما أنه تعد "البروفة الأخيرة" قبل السفر إلى الإمارات.

وفي بطولة السوبر المصري، يواجه الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف بيراميدز، يوم 6 نوفمبر الحالي، في نصف النهائي، قبل أن يخوض مباراة أخرى يوم 9 من الشهر ذاته، إمام في لقاء تحديد المركز الثالث أو النهائي.

