فقد وعيه في الملعب.. لقطتان مثيرتان للجدل لنور الدين بن زكري المرشح لتدريب

" ثلاثة لن يشاركوا".. موقف سداسي الأهلي المصاب من بطولة كأس السوبر المصري

القاهرة ـ مراسل مصراوي

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد لتكوين جهاز فني مؤقت يقود فريق الكرة خلال الفترة المقبلة خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وكان مصدر مسؤول بنادي الزمالك قد أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي بوقت سابق من اليوم السبت أنهم أخطروا فيريرا رسميًا بالاستغناء عن مهامه ويتم التفاوض حاليًا بخصوص فسخ التعاقد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، إلى أن إدارة الزمالك تفاضل بين أيمن الطويل وعماد المندوه ليكون أحدهما بمنصب مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني الذي سيقود به أحمد عبدالرؤوف مباراة طلائع الجيش المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك سيستضيف عند الخامسة عصر يوم غد الأحد نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

إحصائيات يانيك فيريرا مع الزمالك

الزمالك تعاقد مع فيريرا قبل انطلاق الموسم الجاري 2025/26 إذ قاد الفريق في فترة إعداد كان يراها المدرب ليست كافية بحسب تصريحات إعلامية له.

وقاد فيريرا الزمالك بـ 13 مباراة بواقع 11 مباراة ببطولة الدوري ومباراتين بكأس الكونفدرالية والتي حقق بها العلامة الكاملة بواقع فوزين على نظيره ديكيداها الصومالي ليتأهل لدور المجموعات.

ولكن الأمر اختلف على مستوى الدوري إذ فاز بـ 5 مباريات من أصل 11 مباراة خاضها الفريق وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين.

ترتيب الزمالك في الدوري

الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الخامس والمصري صاحب المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

اقرأ أيضًا:

شيكابالا يحكي لأول مرة: "اتطردنا من بيتنا وأنا صغير والمحافظ تكفل بثمن شقة لينا"

"أكثر من نصف مليون جنيه" .. الأهلي يستقر على إعدام ديون لاعب الزمالك السابق



