أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، إقامة احتفالية بعد تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسوف تقام الاحتفالية يوم الأحد المقبل، عقب مباراة غينيا بيساو في ختام مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب الحساب الرسمي للمتحدة الرياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "التاريخ يُكتب من جديد.. واحتفال الصعود ينتظركم، كن جزءًا من الحدث الأكبر بالاحتفال بالصعود إلى كأس العالم 2026، في أجواء خيالية مع النجمين حمادة هلال وأحمد سعد".

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء أمس الأربعاء.