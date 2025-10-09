مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

0 0
15:30

القناة

جميع المباريات

"إحياء أحمد سعد وحمادة هلال".. التفاصيل الكاملة لاحتفالية تأهل المنتخب الوطني للمونديال

كتب : محمد خيري

03:34 م 09/10/2025

منتخب مصر

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، إقامة احتفالية بعد تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسوف تقام الاحتفالية يوم الأحد المقبل، عقب مباراة غينيا بيساو في ختام مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب الحساب الرسمي للمتحدة الرياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "التاريخ يُكتب من جديد.. واحتفال الصعود ينتظركم، كن جزءًا من الحدث الأكبر بالاحتفال بالصعود إلى كأس العالم 2026، في أجواء خيالية مع النجمين حمادة هلال وأحمد سعد".

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء أمس الأربعاء.

