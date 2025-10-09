قرارات نارية في القسم الثالث.. إيقاف مدير كرة 8 مباريات وإعادة مباراة

أصدرت لجنة مسابقات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث (الغربية وكفر الشيخ) عدة قرارات خاصة بالأحداث التي شهدتها مباراة شباب محلة حسن مع نادي بلطيم في منافسات الأسبوع، وذلك بعد مناقشة تقريري حكم ومراقب المباراة.

كانت مباراة مركز شباب محلة حسن مع نادي بلطيم ضمن منافسات دوري القسم الثالث (المجموعة العاشرة)، شهدت أحداثاً مؤسفة قبل انطلاقها يوم السبت 4 أكتوبر 2025.

تعود الأحداث إلى اعتراض حكم ومراقب المباراة على عدم توافر التأمين الأمني الكافي، ووفقاً لتقريري الحكم والمراقب، مُنح مسؤولو محلة حسن فرصة لإحضار الأمن، وبعد انتهاء المهلة وعدم الاستجابة، فوجئ الحكام والفريق الضيف بإلقاء جماهير محلة حسن الطوب والحجارة عليهم، مما دفع لاعبي نادي بلطيم للاحتماء في غرفة خلع الملابس، ليقرر الحكم والمراقب إلغاء المباراة وعدم إقامتها، تبع ذلك قيام مسؤولي المركز بسب الحكام ومنطقة الغربية والاتحاد المصري لكرة القدم.

وبناءً على تقريري الحكم والمراقب ومناقشة الأحداث، أصدرت لجنة مسابقات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث القرارات التالية:

تقرر إعادة المباراة بين الفريقين في موعد لاحق تحدده اللجنة، على أن تُقام على ملعب بديل داخل المحافظة. ويُمنح مركز شباب محلة حسن 72 ساعة لتحديد الملعب البديل، وإلا ستتولى اللجنة تحديد الملعب وفقاً للائحة.

توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على مركز شباب محلة حسن، تُسدد لمنطقة الغربية لكرة القدم خلال 14 يوماً، وذلك للسلوك غير الرياضي الذي بدر من الجماهير تجاه حكم ومراقب المباراة.

توجيه إنذار رسمي لمركز شباب محلة حسن، وفي حال تكرار الأحداث، سيتم نقل جميع مباريات الفريق خارج ملعبه لعدم التأمين الكافي.

إحالة سمير أبو سعيد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محلة حسن، إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم حيال تصرفاته المتكررة التي وردت في تقريري المباراة.

إيقاف حسام عبد المجيد الحنش، مدير الكرة بمركز شباب محلة حسن، 8 مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 5 آلاف جنيه، وجاءت العقوبة لقيامه بسب الحكام والمراقب وتهديدهم وسب المنطقة ورموز الاتحاد، مع التوصية بـشطبه في حالة التكرار.