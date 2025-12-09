إعلان

حدث لأول مرة في معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا 2025

كتب : مصطفى الجريتلي

01:29 ص 09/12/2025
شهدت تحضيرات المنتخب الوطني المصري تحت قيادة حسام حسن لكأس أمم أفريقيا حدثًا لأول مرة في تاريخه.

اتحاد الكرة، ذكر عبر بيان رسمي صادر مساء أمس الإثنين، أن المنتخب خاض مرانه الأول في تاريخه بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح اتحاد الكرة أن مركز المنتخبات الوطنية يشمل قاعات مخصصة للاجتماعات ممزودة بأحدث تقنيات العرض والتواصل لتحليل المباريات والخطط التكتيكية.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن أهم ما يميز مركز المنتخبات الوطنية، هو توفير البيئة الهادئة نظرًا لموقعه المنعزل، مما يساعد اللاعبين والجهاز الفني على التركيز، فضلًا عن الإقامة الفاخرة بفندق المنتخبات الوطنية، حيث يوفر الفندق غرفًا فردية ومطاعم تقدم وجبات صحية متوازنة

اتحاد الكرة لفت الإنتباه خلال البيان ذاته إلى أن استضافة مركز المنتخبات الوطنية للمعسكرات يوفر على خزينة الاتحاد مبالغ طائلة.

موعد كأس أمم أفريقيا المغرب2025

ومن المقرر أن تستضيف دولة المغرب منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

وكانت قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 قد أوقعت منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات: أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي.

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا 2025 مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 مركز المنتخبات الوطنية حسام حسن

