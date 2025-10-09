مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

محمد صلاح يثير الجدل بـ "الكومي" بعد تأهل المنتخب لكأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

10:45 ص 09/10/2025
  محمد صلاح (4)
  محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (1)
  محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (5)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  محمد صلاح (2)_8
    محمد صلاح
  محمد صلاح (2)
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (2)_8
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (2)

أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل، عقب قيادته لتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026.

ونشر "صلاح" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة الرقم 7 "الكومي في لعبة الكوتشينة"، دون توضيح المقصود.

وفسر البعض منشور صلاح، بشكل مختلف، حيث يرى أحدهم أن المنشر يشير إلى اقتراب صلاح من الهداف التاريخي للمنتخب المصري وينقصه 7 أهداف فقط، وفسر البعض الأخر، أن "كومي الكوتشينة" هو الرابح دائما وتنطبق على اللاعب، بعدما قاد الفراعنة للتأهل لكأس العالم في مناسبتين.

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء أمس الأربعاء.

