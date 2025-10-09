محمد صلاح يثير الجدل بـ "الكومي" بعد تأهل المنتخب لكأس العالم 2026

"لا يمكن وصفه أو تخيله".. تعليق مؤثر من شوبير على تكرار نجله لإنجازه

أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل، عقب قيادته لتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026.

ونشر "صلاح" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة الرقم 7 "الكومي في لعبة الكوتشينة"، دون توضيح المقصود.

وفسر البعض منشور صلاح، بشكل مختلف، حيث يرى أحدهم أن المنشر يشير إلى اقتراب صلاح من الهداف التاريخي للمنتخب المصري وينقصه 7 أهداف فقط، وفسر البعض الأخر، أن "كومي الكوتشينة" هو الرابح دائما وتنطبق على اللاعب، بعدما قاد الفراعنة للتأهل لكأس العالم في مناسبتين.

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء أمس الأربعاء.