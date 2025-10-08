مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

في بيان رسمي.. الزمالك يهنئ المنتخب بالتأهل لكأس العالم 2026

كتب- محمد عبدالهادي:

09:49 م 08/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (1)_2
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (2)_4
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (1)_1
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (2)_7
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (2)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (1)_4
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (1)_5
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (1)_6

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انهالت في الساعات الماضية التهاني والمباركات للمنتخب المصري بعد حسم بطاقة التأهل بشكل رسمي لكأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على جيبوتي بالجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا.

بيان تهئنة نادي الزمالك بتأهل المنتخب للمونديال

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتهنئة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والشعب المصري، بمناسبة تأهل المنتخب الأول لبطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويؤكد مجلس إدارة الزمالك أن التأهل لكأس العالم بمثابة إنجاز جديد يُضاف لسجل كرة القدم المصرية، ويعكس حجم الجهد المبذول في منظومة المنتخبات الوطنية.

ويعرب مجلس إدارة القلعة البيضاء عن خالص أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مونديال 2026 والظهور بمستوى يُشرف كرة القدم المصرية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تصفيات إفريقيا نادي الزمالك الزمالك محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل