في بيان رسمي.. الزمالك يهنئ المنتخب بالتأهل لكأس العالم 2026

تصريح مثير للجدل من حسام حسن بعد التأهل لكأس العالم.. ماذا قال؟

حتى الآن مصر بلا هزيمة في تصفيات المونديال 2026.. مقارنة تاريخية بالأرقام

ماذا قال حسن شحاتة عقب تأهل منتخب مصر لكأس العالم؟

بعد تأهل مصر.. ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن؟

انهالت في الساعات الماضية التهاني والمباركات للمنتخب المصري بعد حسم بطاقة التأهل بشكل رسمي لكأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على جيبوتي بالجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا.

بيان تهئنة نادي الزمالك بتأهل المنتخب للمونديال

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتهنئة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والشعب المصري، بمناسبة تأهل المنتخب الأول لبطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويؤكد مجلس إدارة الزمالك أن التأهل لكأس العالم بمثابة إنجاز جديد يُضاف لسجل كرة القدم المصرية، ويعكس حجم الجهد المبذول في منظومة المنتخبات الوطنية.

ويعرب مجلس إدارة القلعة البيضاء عن خالص أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مونديال 2026 والظهور بمستوى يُشرف كرة القدم المصرية.