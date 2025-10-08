كتب حسام حسام رقما تاريخيا في سجله مع المنتخب المصري سواء كلاعب أو مدرب، بعدما قاد الفراعنة اليوم الأربعاء، لضمان التأهل رسميا إلى المونديال، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في التصفيات.

وحقق المنتخب الوطني، فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وصعد حسن للمرة الثانية في تاريخه إلى بطولة كأس العالم، بعدما صعد في عام 1990 كلاعب، قبل أن يكرر الأمر مرة ثانية ولكن كمدير فني للمنتخب.

وبات حسام حسن، أول مصري في التاريخ، يصعد مع المنتخب الوطني، إلى بطولة كأس العالم مع لاعبا ومدربا.

