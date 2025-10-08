مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 3
20:15

السعودية

جميع المباريات

"الأول في التاريخ".. حسام حسن يسجل رقما قياسيا مع منتخب مصر

كتب : يوسف محمد سعيد

09:00 م 08/10/2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (8)
  • عرض 11 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (4)
  • عرض 11 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (9)
  • عرض 11 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (7)
  • عرض 11 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (12)
  • عرض 11 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (2)
  • عرض 11 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (3)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن (1)

كتب حسام حسام رقما تاريخيا في سجله مع المنتخب المصري سواء كلاعب أو مدرب، بعدما قاد الفراعنة اليوم الأربعاء، لضمان التأهل رسميا إلى المونديال، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في التصفيات.

وحقق المنتخب الوطني، فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وصعد حسن للمرة الثانية في تاريخه إلى بطولة كأس العالم، بعدما صعد في عام 1990 كلاعب، قبل أن يكرر الأمر مرة ثانية ولكن كمدير فني للمنتخب.

وبات حسام حسن، أول مصري في التاريخ، يصعد مع المنتخب الوطني، إلى بطولة كأس العالم مع لاعبا ومدربا.

والجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره الجيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حسام حسن منتخب مصر رقم قياسي لحسام حسن كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم

