كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

1 0
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

"قال لي هتلعب أساسي قبلها بـ6 شهور".. هشام يكن يروي لمصراوي موقفًا مع الجوهري قبل مونديال 90

كتب : هند عواد

03:09 م 08/10/2025
    محمود الجوهري
    حسام حسن ومحمود الجوهري
    محمود الجوهري مدرب منتخب الأردن السابق

روى هشام يكن، مدافع منتخب مصر السابق، موقفًا جمعه بمحمود الجوهري، المدير الفني التاريخي للفراعنة، بعد حسم التأهل إلى كأس العالم إيطاليا 1990.

وخاض منتخب مصر أول مباراة له في المونديال أمام هولندا، اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، وشهد الهدف الوحيد للفراعنة في البطولة.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "عندما عاد الجوهري من إيطاليا قال لي: (يا هشام، هتلعب على مهاجم هولندا، معنديش غيرك). كان ذلك قبل المباراة بـ6 أشهر. أعطاني شريط فيديو وطلب مني مذاكرة تحركات أسطورة هولندا فان باستن."

واختتم: "أخبرني أنني سأكون أساسيًا قبل 6 أشهر من أول مباراة في كأس العالم. وضع التشكيل لشخص واحد فقط. فان باستن كان ذكيًا وهدافًا، ومن الطبيعي أن يهتم به. أخبرني أنه لم يختر باقي التشكيل بعد. لم أتحدث مع أحد عن هذا الأمر، فقد كانت مهمة قومية".

"يتصدرها صلاح".. قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

لاعب باريس سان جيرمان السابق.. من هو قائد فريق G الذي يرأسه شيكابالا؟

هشام يكن مونديال 90 الجوهري

