روى هشام يكن، مدافع منتخب مصر السابق، موقفًا جمعه بمحمود الجوهري، المدير الفني التاريخي للفراعنة، بعد حسم التأهل إلى كأس العالم إيطاليا 1990.

وخاض منتخب مصر أول مباراة له في المونديال أمام هولندا، اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، وشهد الهدف الوحيد للفراعنة في البطولة.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "عندما عاد الجوهري من إيطاليا قال لي: (يا هشام، هتلعب على مهاجم هولندا، معنديش غيرك). كان ذلك قبل المباراة بـ6 أشهر. أعطاني شريط فيديو وطلب مني مذاكرة تحركات أسطورة هولندا فان باستن."

واختتم: "أخبرني أنني سأكون أساسيًا قبل 6 أشهر من أول مباراة في كأس العالم. وضع التشكيل لشخص واحد فقط. فان باستن كان ذكيًا وهدافًا، ومن الطبيعي أن يهتم به. أخبرني أنه لم يختر باقي التشكيل بعد. لم أتحدث مع أحد عن هذا الأمر، فقد كانت مهمة قومية".

